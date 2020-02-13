Путин потребовал сверить «каждую букву и запятую» в поправках к Конституции

Президент Владимир Путин отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России. Об этом глава государства сказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.

«Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить все, что было создано, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что число предложенных поправок уже превысило 500, и призвал не потерять не вошедшие в Конституцию предложения. «Наверное, все в Конституцию включить не сможем, и есть ли в этом необходимость – надо подумать. Но мы ничего не должны потерять – если что-то не помещается или нецелесообразно в Основном законе, то это надо учесть и сформировать несколько кейсов – одну группу в СФ, другую в регионы и муниципалитеты, и в правительство, чтобы они в рамках своей компетенции использовали предложение. Для принятия подзаконных актов. Нельзя, чтобы ушло под сукно», – подчеркнул глава государства.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.