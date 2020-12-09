Китайский аналитик предсказал «век Азии» после прихода Байдена

Администрация США во главе с демократом Джо Байденом не сможет получить всю полноту власти, так как погрязнет в спорах с политиками из Республиканской партии, считает китайский аналитик, исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Ван Вэнь.

Он считает эти процессы частью общего процесса стагнации политического и экономического развития Запада, передает РИА «Новости».

«Политическая система Европы, США будет на спаде. Национальные лидеры Германии, Франции, Британии и других старых европейских держав будут слабеть. Администрация Байдена не сможет добиться полноценной власти, так как будет в спорах с республиканцами. Гражданское общество США разваливается. В Европе и других странах выбирают лидеров большинством – это началось еще в XVIII веке. Это достаточно старые механизмы. А в Азии все динамичное и новое», – заявил Ван Вэнь на XI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, если XIX век был веком Европы, а XX век – веком США, то XXI век будет веком Азии.

Ранее программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, выступая на XI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что страны Евросоюза будут готовы уступить давлению Вашингтона и смириться с ограничениями в результате санкций США, распространяющихся на третьи страны, чтобы поддержать своего союзника в борьбе с Пекином. Генеральный директор Российского квантового центра, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Росатома Руслан Юнусов заявил, что конкуренция между США и Китаем на рынке новейших технологий вынуждает другие страны, включая Россию, объединять усилия, чтобы не отстать от лидеров.

В свою очередь китайский эксперт, экс-директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР Чжоу Бо заявил, что Китай смог быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.