Эксперт не исключил «биполярность» на рынке технологий из-за конкуренции США и Китая

Конкуренция между США и Китаем на рынке новейших технологий вынуждает другие страны, включая Россию, объединять усилия, чтобы не отстать от лидеров, заявил генеральный директор Российского квантового центра, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Росатома Руслан Юнусов, выступая на XI азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Китай выходит в лидеры в одной из двух главных областей перспективных технологий ближайшего будущего – квантовым разработкам, а США во второй – в сфере искусственного интеллекта, передает слова эксперта ТАСС.

«В области искусственного интеллекта американцы опережают Китай, хоть и не сильно, в области квантовых технологий – наоборот, Китай опережает США. То есть мы видим складывающуюся биполярность в сфере высокотехнологического развития, причем в развитии этих направлений обе страны самодостаточны. Для того чтобы развивать квантовые технологии, Китаю не надо сильно опираться на американские производства, в то время как в области микроэлектроники, которая пока остается доминирующей сферой высоких технологий на рынке, это не так. Это, например, показывает история с санкциями США против Huawei», – указал Юнусов.

Таким образом, отметил эксперт, глобальная конкуренция между США и Китаем за технологии будущего практически не оставляет место третьим игрокам, шанс для которых может скрываться в объединении усилий. Доминирование же двух лидеров может обернуться для остальных стран зависимостью от них. Может быть, продолжил он, будут какие-то еще центры развития новых технологий.

«Россия, например, обладает неплохими перспективами в ряде технологий, хотя внутренний рынок у нее маленький. Если мы будем опираться только на свой рынок, мы никогда не догоним ни США, ни Китай. Возможны какие-то коллаборации. Например, мы с индийскими коллегами обсуждаем совместную работу в рамках квантовой дорожной карты Индии. С Европой необходимо предпринимать какие-то совместные усилия, потому что постепенно растет уверенность европейских коллег, что у них должна быть собственная политика в области информационных и высоких технологий», – подчеркнул он.

Другие участники конференции отметили, что 2020 год в целом не стал переломным для человечества, но способствовал яркому проявлению сформировавшихся ранее тенденций, в частности усилению роли Азии в мировых делах.

«Никто не отрицает, что этот год будет рубежным, и мы его запомним очень надолго, но все-таки это не перелом, а ускорение развития, которое началось задолго до этого года и появления этого вируса», – считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки «Валдая» Федор Лукьянов.

По словам эксперта, шок, который мир испытал зимой и весной этого года, сменился на более реалистичные оценки и ожидания. При этом, по его мнению, сейчас первым с точки зрения новых возможностей и лишений этого года необходимо обсуждать именно азиатское направление.

Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий развил слова своего коллеги о необходимости первоочередного внимания к Азии, отметив, что «именно Азия в условиях пандемии, как кажется, лучше, умнее и энергичнее справляется с ее вызовами, чем многие развитые западные страны». «Это не может не повлиять на будущее, потому что перед странами Азии теперь открывается много возможностей», – добавил он.

Говоря о других тенденциях, ярко проявившихся в ходе пандемии, хотя внимательные наблюдатели могли заметить их и раньше, Быстрицкий отметил низкую консолидированность человечества перед лицом общей угрозы. «Истории с вакцинами, с препаратами для лечения показывают, что никуда не делся ни национальный эгоизм, ни конкуренция», – продолжил он.

В ходе дискуссии взявший вновь слово Лукьянов обратил внимание на то, что пандемия подчеркнула сохранение высокой роли государства, хотя в последние десятилетия звучало немало прогнозов относительно его ослабления и даже отмирания. «В очередной раз выяснилось, что, кроме как к государству, обращаться некуда. Международные, неправительственные организации – это замечательно, но, когда появляется реальная угроза, люди бросаются к своему государству с требованием их защитить. Способно оно это сделать или нет – уже другой вопрос», – сказал он.