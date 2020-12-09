Эксперт: Европа смирится с санкциями США ради борьбы с Китаем

Страны Евросоюза будут готовы уступить давлению Вашингтона и смириться с ограничениями в результате санкций США, распространяющихся на третьи страны, чтобы поддержать своего союзника в борьбе с Пекином, считает программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Бордачев отметил, что «2020 год стал годом Азии». Он указал, что коронавирус не только пришел из этой части света, но оттуда же пришли и наиболее распространенные к настоящему времени методы борьбы с ним – карантин и масштабные ограничения. При этом, добавил он, точнее было бы говорить даже не об азиатских, а о китайских методах борьбы с пандемией. Таким образом, полагает эксперт, авторитет Китая на международной арене по итогам года вырос и, вероятно, продолжит расти и дальше, что будет способствовать обострению противостояния с США, передает ТАСС.



«Изменение соотношения сил в мировых делах произошло благодаря росту Китая, колоссальному усилению китайских возможностей и выходу его в глобальное соревнование. Возможно, поэтому Азия отождествляется именно с Китаем, ведь когда говорим, что азиатские страны ловчее справляются с вирусом, мы имеем в виду Китай, а не Индию», – отметил он, выступая на XI Азиатской конференции клуба на тему «Россия и Азия после пандемии».



Протекать данное противостояние будет, скорее всего, в виде торговой и санкционной войны, то есть Вашингтон будет расширять и продвигать односторонние санкции, карающие не только китайские компании, но и те, которые сотрудничают с ними, в том числе и из стран – союзников США в Европе. Евросоюз в этой ситуации, как и в случае сотрудничества с Россией, окажется перед выбором – уступить давлению или смириться с действиями Вашингтона и свернуть работу с Пекином.



«Европейцы сейчас находятся в более сложной ситуации, но я склоняюсь к тому, что в конечном итоге европейские страны будут согласны пойти на некоторые экономические самоограничения, чтобы поддержать своих американских союзников в постоянной борьбе с ростом китайского могущества», – отметил Бордачев.