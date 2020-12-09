Назначена дата выборов в Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на 26 сентября 2021 года выборы в парламент (Бундестаг), говорится в сообщении канцелярии главы государства.

«Выборы в Бундестаг 20-го созыва пройдут 26 сентября 2021 года», – отметили в канцелярии Штайнмайера, передает ТАСС.

По итогам парламентских выборов в Германии определяется не только состав Бундестага, но и кабинет министров во главе с канцлером. Население голосует за партии, каждая из которых выдвигает своего кандидата на должность главы правительства. Кабмин формирует либо набравшая абсолютное большинство партия, либо межпартийная коалиция.

Это будут первые выборы парламента ФРГ, в которых ХДС не будет возглавлять Меркель. Сейчас в Германии правит коалиция Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.

Как заявил газете ВЗГЛЯД германский эксперт Александр Рар, комментируя серию русофобских выпадов со стороны вероятного преемника Меркель Фридриха Мерца, «Меркель хотела бы вести конструктивные отношения с Москвой, но практически все кандидаты на пост лидера ХДС относятся к России сугубо негативно. Они не потерпят мнений, которые сочтут пророссийскими».