Сахалинский газовщик потушил пожар борщом

На Сахалине сотрудник газовой службы залил вспыхнувший в ходе проверки газового оборудования пожар борщом.

Работник «Сахалиноблгаза» пришел в одну из квартир Охи проверить исправность оборудования. «Утром позвонили из газоцеха, сказали проверка приборов. Монтер надел бахилы, прошел на кухню, разложил приборы. Я стою рядом. Он намазал нижний кран какой-то замазкой, которая проверяет, нет ли где утечки газа. «Видите, пузырится?» – спрашивает у меня. Я не увидела, но он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идет к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение. Я очень испугалась, вижу, что и мастер испуган, у него затряслись руки, он пытается провернуть гайку назад. И вдруг взлетает пламя. Факел просто ужасный, до потолка», – передает слова хозяйки квартиры «Сахалинский нефтяник».

Муж женщины бросился на первый этаж и перекрыл центральный газовый вентиль, сын вызвал пожарных. Женщина начала звонить в газоцех, а на шум прибежали соседи. «Зато монтер был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул ее на пламя», – добавила хозяйка.

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