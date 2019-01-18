Новостройки будут оснащать газовой сигнализацией

Минстрой России принял новый свод правил, предполагающий обязательное оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами.

«Утвержден новый свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Документ устанавливает правила проектирования систем газопотребления одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Документ вступит в силу 6 июня 2019 года. Он, в частности, предписывает устанавливать системы, контролирующие концентрацию газа и перекрывающие его подачу при утечке, в каждой квартире. Также новый свод правил предписывает устанавливать в газифицированных новостройках окна, которые легко выбиваются взрывной волной.

Ранее проблема пластиковых окон называлась экспертами одним из факторов сильных разрушений при взрывах газа. Для газифицированных домов окна выполняют не только функцию пропускания света, но и сброса давления при аварийном взрыве. Прочность вышибания стеклопакета должна быть меньше, нежели прочность несущих стен. Однако норматив по прочности окон и взрывоустойчивости зданий существует только для промышленных объектов, чье возведение контролируется Ростехнадзором.

Принятию новых правил предшествовала серия трагедий, связанных со взрывом бытового газа. Так, 31 декабря взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске. Погибли 39 человек. 14 января в Шахтах (Ростовская область) взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа.

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