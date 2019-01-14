СК назвал основную версию взрыва дома в Шахтах

Следствие считает утечку бытового газа основной версией взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа», – сообщила Петренко ТАСС.

Представитель СКР отметила, что по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу по факту взрыва газа в Шахтах возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В настоящее время проводятся обыски и выемка документов в газоснабжающей и управляющей компаниях. Следователи опрашивают жильцов дома и очевидцев произошедшего.

Петренко также уточнила, что погибшей при обрушении дома является женщина 1987 года рождения. Информация о других возможных жертвах уточняется, спасательные работы продолжаются.

Утром 14 января в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Из-под завалов спасены восемь человек. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.

Президент Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.