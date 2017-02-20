Два этажа жилого дома обрушились из-за взрыва газа в Ростовской области

В городе Шахты в результате взрыва бытового газа обрушились два этажа многоквартирного жилого дома, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Как сообщают в управлении, «произошло обрушение с девятого по восьмой этаж одного из подъездов», передает ТАСС.

Сообщается о пяти пострадавших, передает РИА «Новости».

Обрушение произошло в девятиэтажном доме 1993 года постройки по адресу улица Хабарова, 16. В доме 72 квартиры.

Взрыв произошел на девятом этаже. Повреждены две квартиры на девятом этаже и две квартиры на восьмом.