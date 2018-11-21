Опознаны все 39 жертв трагедии в Магнитогорске

Тела всех жертв обрушения части жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил первый замминистра МЧС Александр Чуприян.

Спасательная операция была завершена в четверг, из-под завалов извлекли тела 39 человек, передает РИА «Новости».

«Можно говорить, что все 39 опознаны», – приводит слова Чуприяна ТАСС.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к обрушению одного из подъездов.