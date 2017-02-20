Из-под завалов дома в Ростовской области спасли восьмого человека

Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов жилого дома в городе Шахты Ростовской области, где в понедельник произошел взрыв бытового газа, сообщил источник в экстренных службах.

«Достали восьмого, женщина», – сказал источник ТАСС.

В штабе на месте происшествия сообщили, что пока остается неизвестной судьба четырех человек, в том числе одного ребенка.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате взрыва газа пострадали 13 человек. Глава региона в понедельник прибыл к многоэтажному дому в городе Шахты, где произошло ЧП.

По данным МЧС, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. Обрушились два этажа. Всего в доме 72 квартиры, эвакуированы 140 человек. В результате взрыва газа погибла женщина.