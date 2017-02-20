В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибла женщина

По предварительным данным, женщина погибла в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Шахты, сообщил источник в экстренных службах Ростовской области.

В МЧС подтвердили, что на девятом этаже спасателями найдено тело одного погибшего, передает РИА «Новости».

Сообщается, что под завалами могут оставаться шесть человек, передает ТАСС.