Путин отреагировал на взрыв газа в многоэтажке в Шахтах

Президент Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщили в Кремле.

В пресс-службе Кремля сообщили ТАСС, что глава государства по телефону заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации на месте происшествия и дал поручение оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

«Президент также поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва», – отметили в пресс-службе.

По телефону с Голубевым поговорил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщили в пресс-службе кабмина, председатель правительства обсуждал с главой региона решения, связанные с предоставлением временного жилья жителям дома и оказании финансовой помощи пострадавшим.

По данным МЧС, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. Обрушились два этажа. Эвакуированы 140 человек. В результате взрыва газа погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Из-под завалов спасены восемь человек. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.