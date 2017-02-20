По факту обрушения дома после взрыва газа в Шахтах возбуждено дело

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения восьмого и девятого этажей после взрыва газа в городе Шахты Ростовской области.

«Председатель СК России поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По поручению Бастрыкина работу на месте происшествия организует лично руководитель ГСУ СК России по СКФО.

В понедельник, 14 января, после взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты частично обрушились восьмой и девятый этажи. Одна женщина погибла, спасены семь человек, под завалами еще остаются люди.