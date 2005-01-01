Почему в российских домах взрывается газ?

За последние две недели в России произошли два взрыва бытового газа, в результате которых были разрушены многоэтажные здания и погибли люди. Один из взрывов произошел в Магнитогорске, его жертвами стали 39 человек, второй, унесший жизни минимум двух человек, случился в городе Шахты Ростовской области.

Как происходит утечка

В определенные часы люди возвращаются с работы и начинают готовить. В это время аппаратура газораспределительного пункта приоткрывает вентиль для подачи газа больше обычного, и давление газа увеличивается. После того как люди приготовят еду, они отключают газовые приборы, и автоматика должна вернуть вентиль в прежнее положение.

«Если огонь конфорки при высоком давлении еле теплился, то когда давление понизится, газ, скорее всего, потухнет, а при новой подаче давление снова повысится. Если в этот момент людей не будет дома, то произойдет утечка газа», – рассказал газете ВЗГЛЯД профессор МГСУ, начальник НТЦ «Взрывоустойчивость» Александр Комаров.

Причиной скопления газа может стать плохая вентиляция. В случае если она будет забита, в помещении может собраться взрывоопасная смесь.

Перекрытие вентиляционной шахты при ремонте квартиры способно привести к взрыву. Происходит это, когда на месте, предназначенном для плиты, кто-то, например, решает установить холодильник и перекрывает вентиляционный короб. Помимо этого во время расширения санузла в вентиляционную шахту часто попадает строительный мусор, что также небезопасно.

На эту тему

Если, войдя в квартиру, вы почувствовали запах газа, ни в коем случае нельзя включать свет и любые электроприборы, курить. Если концентрация газа в помещении высокая, достаточно малейшей искры, чтобы спровоцировать взрыв. Первым делом нужно пройти в квартиру и открыть окно. Если в квартире темно, значит, сделать это нужно в темноте. Далеко не все люди знают эти правила, они могут машинально закурить или зажечь свет, в результате чего происходят взрывы, предупреждает эксперт.

Манипуляции с плитой

Во многих российских городах, куда не дотянулось газоснабжение, используется пропан. Его вместо метана подводят к многоквартирным домам по трубе газопровода. Пропан достаточно дорогой, и когда его привозят, жильцы начинают активно жарить, парить, мыться и стирать. После того как пропан заканчивается, жильцы отсоединяют плиты от трубы газоснабжения и подключают к ним газовые баллоны. Разумеется, любые подобные операции повышают вероятность взрывов.

Вопросы безопасности напрямую зависят и от благосостояния общества. Например, пенсионер, у которого нет денег, до последнего не будет менять газовую плиту. Некоторые из них до сих пор пользуются такими раритетными плитами, которые можно забирать в музеи.

Опасный ремонт

Снос несущих стен способен ослабить общую конструкцию здания. Если внутри помещения произойдет хлопок, то для того чтобы здание развалилось, его мощность должна быть 5 кПа, но если несущие стены снесены, достаточно будет 2 кПа, чтобы это произошло.

Тройные стеклопакеты пластиковых окон, в отличие от старых конструкций, не вылетают при хлопке, а наоборот, не выпуская взрывную волну наружу, провоцируют разрушение перекрытий и стен, что приводит к тяжелым последствиям и обвалам здания.

Раньше с сотрудниками НПЗ, МЧС и «Мосгаза» плотно взаимодействовал НТЦ «Взрывоустойчивость». Сотрудники приходили в лабораторию, где им демонстрировали, как происходит взрыв. «Все они говорили одну и ту же фразу: «Я представлял себе это несколько иначе». Что такое пожар, люди знают, а взрыв никто никогда не видел», – рассказал Комаров. Сотрудники газового снабжения после занятий понимали физику взрывного процесса, понимали, что и где нужно смотреть, чтобы предупредить трагедию. Однако сейчас им приходится ориентироваться фактически на сухой опыт, которого у них нет. «Проверяют они только инструкции и утечки, однако всего в инструкции не пропишешь. Да и утечка – сегодня ее нет, а завтра она может появиться», – посетовал Комаров.