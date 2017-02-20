Эксперт рассказал, как избежать взрыва бытового газа

Доцент кафедры комплексной безопасности строительства МГСУ кандидат технических наук Владимир Смирнов в беседе с газетой ВЗГЛЯД посоветовал жильцам многоквартирных домов устанавливать на кухнях газоанализаторы.

В качестве основной причины взрывов в жилых домах Смирнов назвал утечку газа. Причиной ее, по мнению собеседника, может стать неисправное оборудование, попадание воды в конфорку, а также самопроизвольное погасание горелки в процессе обогрева помещения.

«После сигнала газоанализатора трубопровод перекрывается электромагнитным клапаном и подача газа прекращается», – пояснил Смирнов. Такие устройства, по мнению собеседника, желательно устанавливать всем жильцам одновременно. «Установить в одной квартире – неплохо, но без толку. Где установили, допустим, ничего не произойдет, а нижняя квартира рванет так, что вы ахнете», – предостерег эксперт.

Цена такого газоанализатора, по словам собеседника, составляет пять–шесть тысяч рублей. «Доходы у людей разные, есть богатые, есть небогатые люди, но и здесь есть выход. Можно установить устройство, которое не будет перекрывать клапан, а будет громко пищать в случае утечки газа, и стоит оно дешевле», – пояснил эксперт.

Сирену такого устройства можно вывести в коридор, чтобы в случае тревожного сигнала в отсутствие хозяев соседи смогли услышать его и обратиться в газовую службу, отметил Смирнов.

Чтобы установить такие устройства по всей России, государству, по мнению эксперта, понадобится около 350 млрд рублей. «Властям легче похоронить, дать пострадавшим новую квартиру и миллион родственникам погибших, чем выделить такую сумму. Все упирается в деньги, а способов предотвращения можно много предложить», – подчеркнул собеседник.

Напомним, в ростовских Шахтах взрыв бытового газа разрушил многоэтажку. 31 декабря в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ, что привело к обрушению одного из подъездов. В результате трагедии погибли 39 человек.