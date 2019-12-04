Эксперт объяснил, почему декабрь самый «взрывоопасный» месяц в России

В России взрывы бытового газа в жилых домах чаще всего происходят в декабре-январе из-за холодов и повышенной нагрузки на газовые сети, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам коммунального хозяйства Константин Крохин.

Крохин заявил, что банальная попытка нагреть воду на газовой плите могла стать причиной трагедии, произошедшей во вторник вечером под Белгородом, передает радио Sputnik.

«К сожалению, конец года – это самое опасное время с точки зрения газовой безопасности, поскольку наступают морозы и холода, и увеличивается потребление газа в многоквартирных домах. Очень часто в регионах России газоснабжение используется и для подогрева горячей воды», – пояснил эксперт.

Он отметил, что когда подобные инциденты случались ранее, «все эксперты говорили, что необходимо разделить функции эксплуатации и функции надзора в газовой сфере».

«У нас должна быть государственная газовая инспекция, либо эти функции должны быть переданы другим инспекциям. Только в том случае, когда будут разделены функции надзора и эксплуатации, мы сможем навести порядок», – считает Крохин.

Между тем, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о взрыве и обрушении части стены в жилом доме в Белгородской области, говорится в сообщении на сайте СК.

Напомним, взрыв газа разрушил четыре этажа одноподъездного четырехэтажного дома под Белгородом. В результате один человек погиб, шестеро пострадали.