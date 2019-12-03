Взрыв газа разрушил все четыре этажа дома под Белгородом

В результате взрыва газа в жилом доме в поселке Яковлево разрушены четыре этажа, сообщил начальник главка МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

Он сообщил, что «взрывной волной разрушены все четыре этажа» одноподъездного четырехэтажного дома, передает ТАСС.

«Вести.ru» опубликовали видеозапись того, как при повторном обрушении обвалилась часть несущей стены.