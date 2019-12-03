При взрыве газа под Белгородом обрушилась стена жилого дома

В результате взрыва газа разрушена стена в жилом доме в Яковлево Белгородской области, сообщил источник.

«В результате взрыва газа разрушена стена с первого по четвертый этаж, пострадали несколько человек», – передает его слова ТАСС.

По данным РИА «Новости», при взрыве газа пострадали четыре человека.

В МЧС подтвердили факт инцидента.

«В 20.05 мск поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», – сказал представитель ведомства.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке в подмосковном Солнечногорске.