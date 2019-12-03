В подмосковной многоэтажке произошел взрыв газа

В пятиэтажном доме в Солнечногорске произошел взрыв газа, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью.

В результате инцидента никто не пострадал, взрыв произошел в квартире на пятом этаже, передает «Интерфакс».

Ранее в квартире в Ленинградской области взорвался боеприпас времен войны, погиб один человек.