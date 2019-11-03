В квартире в Ленинградской области взорвался боеприпас времен войны

В Сланцах Ленинградской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса времен войны. Мужчина пытался разобрать его в коридоре своей квартиры.

При попытке разобрать боеприпас произошел взрыв. Мужчину срочно госпитализировали. Вместе с ним в больницу попала его 51-летняя жена, у которой диагностировали отравление угарным газом, сообщает 47news.

В квартире после происшествия нашли взрыватели, неуправляемую авиационную ракету и части других боеприпасов. Кроме того, обнаружены несколько современных гранат.

Житель Сланцев скончался в больнице от ожогов большей части тела. Ему было 57 лет.