Под завалами частично обрушившегося дома под Белгородом могут быть люди

По меньшей мере один человек может находиться под завалами после разрушения стены жилого дома в Яковлево Белгородской области, сообщил источник.

«В настоящее время пока не могут найти жильцов первого этажа жилого дома, где произошел взрыв», – передает его слова ТАСС.

Он допустил, что людей во время происшествия могло не быть дома.

На месте работают спасатели, они разбирают завалы вручную.

Позже стало известно, что из-под завалов извлекли живой одну женщину, таким образом количество пострадавших увеличилось до пяти. Спасательная операция продолжается. Под завалами может находиться еще один человек.

МЧС уточнило, что в частично разрушенном взрывом газа доме прописаны 24 человека, 18 эвакуированы.

Источник в экстренных службах также назвал предположительную причину взрыва в четырехэтажном жилом доме.

«По предварительной информации, взрыв произошел из-за неисправного газового котла в одной из квартир в жилом доме», – сказал он.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа разрушена стена в жилом доме в Яковлево Белгородской области.