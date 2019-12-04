Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего мужчину

В результате взрыва газа в доме в поселке Яковлево погиб мужчина, сообщила глава пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области Наталья Гончаренко.

Гончаренко сообщила, что под завалами «нашли мужчину, он погиб», передает ТАСС.

Представитель приемного отделения Яковлевской районной больницы сообщила, что в результате взрыва пострадали шесть человек, «самый тяжелый из них мужчина, у него открытый перелом костей черепа».

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что «по всей вероятности, придется строить новый дом, этот сносить», передает РИА «Новости».

«Завтра мы узнаем, что делать с этим домом. То ли он подлежит восстановлению, или не подлежит», – сказал глава региона.

Он заверил, что вопрос о том, «где люди будут жить», решат «в течение завтрашнего дня».

Напомним, взрыв газа разрушил все четыре этажа одноподъездного четырехэтажного дома под Белгородом.