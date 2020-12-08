В ЦБ захотели запретить банкам «впаривать» сложные продукты неопытным инвесторам

Приток граждан на фондовый рынок России говорит и о том, что банки «впаривают» им неподходящие продукты, поэтому ЦБ предлагает минимум на 1,5-2 года ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов и инструментов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила, что «приток неквалифицированных инвесторов – обычных граждан идет сейчас», и в ЦБ видят, что «финансовые организации стараются использовать тот срок (до апреля 2022 года, когда вступят в силу изменения в закон о квалификации инвесторов), который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впаривать» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», передает РИА «Новости».

По мнению главы Банка России данную ситуацию «, надо исправлять немедленно». Регулятор предлагает «как минимум на 1,5-2 года, пока не заработает институт тестирования, получения квалификации инвесторов, ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, структурных продуктов, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе».

«После того как система тестирования заработает, мы убедимся в ее эффективности, это ограничение можно будет постепенно снять. Сейчас мы считаем, что нужно защитить наших инвесторов и, может быть, придвинуть некоторые нормы закона принятого с апреля например, 2022 года, где предлагается обязанность тестирования клиента на наличие квалификации, хотя бы на 1 октября (2021 года)», – добавила она.

Между тем глава «Сбера» заявил, что, на его взгляд, существенной проблемы из-за перетока средств россиян на фондовый рынок нет, обсуждать возможность «пузыря» на этом рынке пока рано.

«Я не вижу здесь никакой существенной проблемы в силу того, что все-таки ожидания у нас от восстановления рынка тоже позитивные, мы видим, что в последние месяцы российский рынок существенно подрастает», – прокомментировал он перераспределение средств граждан с депозитов на фондовый рынок.

Ранее аналогичное мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, переток средств клиентов банков с депозитов в инвестиции – естественный процесс и нормальный тренд.