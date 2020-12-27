Цена биткоина превысила отметку в 26 тыс. долларов Цена биткоина превысила 27 тыс. долларов 27 декабря 2020, 09:34 Текст: Абдулла Шакиров

Биткоин в ходе торговой сессии превысил отметку в 27 тыс. долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. На бирже Binance по состоянию на 09.01 мск цена биткоина установилась на отметке 27 тыс. 215 долларов, передает РИА «Новости». По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.05 мск биткоин подорожал на 9,85%, достигнув 27 тыс. 232 долларов. Предыдущий рекорд биткоин установил накануне, когда его цена превысила отметку 26 тыс. долларов.

