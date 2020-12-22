Бомбардировщики России и Китая провели второе совместное патрулирование

Шесть бомбардировщиков России и Китая провели второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Минобороны.

«22 декабря Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Уточняется, что в патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей участвовали два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России и четырех стратегических бомбардировщика «Хун-6к» ВВС НОАК.

Самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

В Минобороны России подчеркнули, что совместное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства, повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности.

Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран, отметили в Минобороны.

Первое подобное патрулирование состоялось 23 июля 2019 года.