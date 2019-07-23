Бомбардировщики России и Китая перепугали союзников США

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23 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Национальные комплексы японцев обрекли на смерть дельфинов и китов

Японское правительство выступает «крышей» китобоев-браконьеров назло остальному мируФото: Kyodo/Reuters
Во вторник отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный по случаю отказа человечества от охоты на этих животных, чей интеллект, как считается, уступает только интеллекту людей. Есть лишь одна страна, упрямо игнорирующая запреты на добычу китообразных – Япония: ее китобои официально вернулись к своему промыслу в июле этого года. Но что заставляет Японию идти против всего остального мира?  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Церковный раскол – это история падшего человеческого рода

Сергей Худиев, публицист, богослов
В эти дни отмечается 965 лет Великого раскола, в ходе которого Вселенская церковь разделилась на Православную и Католическую. В учебниках его отсчитывают от событий 1054 года. Попробуем вспомнить, что нас разделяет и что объединяет. Подробности...
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Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В ближайшее время мы будем наблюдать своеобразное соревнование между «ястребами» и «голубями» Ирана и США. Первые будут стараться спровоцировать войну. Вторые — добиваться деэскалации в Персидском заливе. Подробности...

Парламент никому не известных людей

Глеб Простаков, журналист
Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...
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              Бомбардировщики России и Китая перепугали союзников США

              Любой тяжелый бомбардировщик – это еще и серьезная разведывательная платформа    23 июля 2019, 19:30
              Фото: mod.go.jp
              Текст: Иван Абакумов,
              Алексей Нечаев

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              Россия и КНР провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в небе над Японским морем. Сеул обвинил Россию в нарушении воздушного пространства. С аналогичным протестом выступила и Япония. Москва в ответ заявила, что нарушения не было и даже вручила корейскому атташе ноту протеста за поднятые на перехват истребители. Чем самолеты Москвы и Пекина так возмутили своих азиатских соседей?

              Российские ВКС и ВВС Китая во вторник впервые провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Минобороны России. С российской стороны участвовали два бомбардировщика Ту-95МС, с китайской – два «Хун-6К» (модификация советского Ту-16).

              Совместное патрулирование должно укрепить российско-китайские отношения, повысить уровень взаимодействия вооруженных сил двух стран, в частности расширить их возможности по ведению совместных действий, – цитировал ТАСС сообщение Минобороны. В военном ведомстве подчеркнули: совместный полет выполнялся с целью «укрепления глобальной стратегической стабильности».

              Бомбардировщики Ту-95МС направляли российские и китайские «летающие радары», сообщил сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

              Совместный полет стал серьезным прорывом во взаимодействии, и одновременно он словно возвращает ситуацию к временам дружбы Москвы и Пекина 1950-х годов. «У нас было совместное участие в боевых действиях в Корее и над Тайваньским проливом – в Восточном Китае», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт центра АСТ Василий Кашин.

              Конечно, во времена лозунга «русский с китайцем братья навек» не существовало стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Кроме того, как напомнил Кашин, «тогда мы были формальными военными союзниками, а сейчас мы таковыми не являемся». В наши времена у России и КНР «были совместные учения, но в данном случае речь идет о совместном патрулировании, когда самолеты двух стран действуют над международными водами и, возможно, ведут разведку», – пояснил эксперт.

              «Это огромный шаг вперед.

              Это очень важное развитие наших связей», – подчеркнул Кашин.

              Вполне понятна нервная реакция Южной Кореи и Японии на совместный полет российских и китайских самолетов,  рассуждает источник телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах», близкого к действующим и отставным российским военным. Руководство двух стран – союзниц США в регионе – внезапно обнаружило, что их кошмарный сон – противостояние с объединенными силами России и КНР может стать явью. Отсюда и истеричные заявления о «нарушении воздушного пространства» то ли Японии, то ли Южной Кореи – хотя никакого нарушения и близко не было.

              Напомним, первыми шум подняли южнокорейские военные – во вторник утром Сеул обвинил Россию и Китай в нарушении своего воздушного пространства. Южнокорейский комитет начальников штабов утверждал: три российских самолета (в Сеуле, видимо плохо подсчитали), и два китайских якобы вторглись «опознавательную зону ПВО» Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима). Дальше ситуация развивалась по принципу домино. Япония выразила протест теперь уже Южной Корее, поскольку в Сеуле назвали Токто-Такэсиму южнокорейскими островами, а японцы считают их своими. Заодно Токио выразил протест и Москве – за пролет над японской территорией.

              Протесты Южной Кореи сыпались в течение всего дня. Вечером во вторник глава управления нацбезопасности администрации корейского президента Чон Ый Йонг во время диалога с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым пригрозил, что Москве следует опасаться «гораздо более жестких мер» со стороны Сеула.

              Южнокорейским властям не удалось переубедить Москву и Пекин. После серии демаршей Сеула прозвучало первое разъяснение минобороны России. По словам военных, два стратегических бомбардировщика Ту-95мс выполняли плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Затем, в районе островов Токто (или Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, «которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

              В ведомстве подчеркнули, что южнокорейские летчики не выходили на связь с экипажами Ту-95мс и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, удалились от российских самолетов. Командующий Дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Кобылаш назвал действия южнокорейских летчиков «воздушным хулиганством». 

              Позже стало известно, что Россия вручила военному атташе Южной Кореи ноту именно из-за «хулиганства».

              В Минобороны России напомнили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытаются помешать выполнению полетов российской авиации, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной «зону опознавания ПВО». МИД Китая также заявило, что зона, которую Южная Корея идентифицировала как собственное воздушное пространство, является международной территорией, и может быть использована для передвижения представителями любой страны.

              Итак, политическая позиция Москвы и Пекина вполне ясна. Не совсем понятно другое – почему в первом заявлении оборонного ведомства России ничего не было сказано о том, что имел место совместный полет китайских и российских бомбардировщиков. Хотя «сразу три источника – Китай, Япония и Южная Корея – говорят о совместном полете», – недоумевал источник телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах».  «Если бы ВКС России проводили заранее согласованный и управляемый нашим А-50 совместный полет российских и китайских бомбардировщиков, да еще в столь чувствительном для Южной Кореи районе – об этом наверняка было бы объявлено официально», – рассуждал источник.

              Лишь несколько часов спустя ясность была внесена. «Минобороны РФ признало очевидное, и одной загадкой стало меньше, – констатировал тот же телеграм-канал. – Тяжелые бомбардировщики России и Китая впервые провели совместное воздушное патрулирование. Это, не побоимся сказать - веха и весьма прозрачный намек. Непонятно лишь, почему российское военное ведомство постеснялось сразу и прямо рассказать о происходящем».

              Предположение о причине такого умолчания высказал военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиев. Минобороны изначально не упомянуло о совместном с китайцами полете из-за использования «одного из элементов военно-дипломатической культуры», считает он. «Российская сторона, отвечая Сеулу, не стала прикрываться Китаем и, как говорится, ответила за себя. Китай, в свою очередь, также продемонстрировал высокую военно-дипломатическую культуру, понимая, что Россия не желала подставлять своих союзников и оставила им сами право решить: подтверждать или не подтверждать факт совместного полета», – сказал эксперт.

              В любом случае, «это новый шаг в военном сотрудничестве и показатель того, что ждет две страны после подписания готовящегося соглашения о военном сотрудничестве», – отмечает Василий Кашин.  «И

              хотя сейчас речь не идет о заключении полноценного военного союза России и Китая, характер отношений в целом соответствует тому, что обычно происходит между союзниками.

              Это совместные полеты с отработкой нанесения возможных ударов или проведения разведывательных миссий. Потому что любой тяжелый бомбардировщик – это еще и серьезная разведывательная платформа», – пояснил эксперт.

              Что касается реакции соседей, в первую очередь Южной Кореи, то она не повлияет на последующие совместные патрулирования российских и китайских самолетов, полагает Кашин. Эксперт подчеркнул: Москва и Пекин сделали акцент на том, что подобные полеты станут регулярными.

              «Если имело место нарушение 12-мильной зоны вокруг островов Лианкур (еще одно название спорного архипелага Токто-Такэсима), то это досадный случай и его надо избегать в дальнейшем, но это явно не было намеренным, – подчеркивает эксперт. – Что касается так называемой опознавательной зоны ПВО, то у нее нет никакого правого статуса, ни Россия, ни Китай не признают ее. Конечно, мы имеем полное право летать над этим районом и проводить там совместные учения».

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