Япония выразила протест России и Южной Корее

Япония заявила протест по дипломатическим каналам России и Южной Корее после инцидента с российским военным самолетом над островами Такэсима в Японском море.

«Это территория нашей страны, и подобные действия неприемлемы», – цитирует протест Японии агентство Киодо, передает РИА «Новости».

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими, однако Япония считает это «незаконной оккупацией».

Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты «выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», а южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

Напомним, во вторник комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи заявил, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.