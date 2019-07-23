Южная Корея выразила протест России

Глава Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи.

«Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы предпримем намного более сильные меры», – приводит слова южнокорейского чиновника администрация президента Республики Корея, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея заявил, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. По данным СМИ, в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые «произвели предупредительные выстрелы».