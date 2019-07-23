Южная Корея заявила о нарушении границы страны самолетом ВКС России

Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея утверждает, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

По версии вооруженных сил Южной Кореи, инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио, передает ТАСС.

В КНШ утверждают, что во вторник утром в опознавательную зону ПВО Южной Кореи якобы вторглись три российских военных самолета и два самолета ВВС Китая. При этом утверждается, что один российский самолет якобы дважды нарушил воздушное пространство республики – около 09.00 и 09.30 (03.00 и 03.30 мск соответственно).

Южнокорейское агентство Ренхап утверждает, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые «произвели предупредительные выстрелы». В сообщении также отмечается, что это первый случай нарушения воздушного пространства Республики Корея самолетами ВКС России.

Напомним, в июле прошлого года Южная Корея заявляла России протест из-за «вторжения» стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД