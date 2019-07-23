Минобороны ответило на обвинения Южной Кореи

Два южнокорейских истребителя F-16 совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности, заявили в Минобороны, подчеркнув, что воздушное пространство Южной Кореи российскими самолетами нарушено не было.

Согласно сообщению военного ведомства, «23 июля 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря».

«В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что южнокорейские летчики не выходили на связь с экипажами Ту-95мс и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, удалились от российских самолетов.

При этом в ведомстве опровергли утверждения южнокорейских военных о «предупредительном огне». «Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности – ответ не заставил бы себя ждать», – отметили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что «маршрут самолетов Ту-95мс проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи».

В Минобороны также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной «зону опознавания ПВО». «Подобные «зоны» не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам», – подчеркивается в сообщении.

Ранее во вторник комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Кореи заявил, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Южная Корея выразила протест России.

При этом, по данным СМИ, в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые «произвели предупредительные выстрелы».