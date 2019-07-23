Южная Корея выступила с угрозами в адрес России из-за «нарушения воздушного пространства»

Глава управления нацбезопасности администрации корейского президента Чон Ый Йонг во время диалога с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым заявил, что Москве следует опасаться новых нарушений.

«Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Если такой акт будет повторен, [Южная Корея] примет гораздо более жесткие меры», – сказал корейский чиновник Патрушеву, передает агентство «Енхап».

Во вторник комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи заявил, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.

Минобороны России в ответ сообщило, что самолеты «выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», а южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

Министерство иностранных дел Китая также заявило, что зона, которую Южная Корея идентифицировала как собственное воздушное пространство, является международной территорией, и может быть использована для передвижения представителями любой страны.