Россия вручила военному атташе Южной Кореи ноту из-за «воздушного хулиганства»

Военному атташе Южной Кореи вручена нота из-за неправомерных действий летчиков F-16 в отношении российских самолетов, об этом заявили в командовании ВКС России.

«Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство», – сказал командующий. Дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, передает ТАСС.

В ВКС уточнили, что бомбардировщики России и Китая 11 раз сопровождались иностранными истребителями над Японским и Восточно-китайским морями.

Во вторник южнокорейские военные заявили, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство страны в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.

Минобороны России сообщило, что самолеты «выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», а южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

МИД Китая также заявил, что зона, которую Южная Корея идентифицировала как собственное воздушное пространство, является международной территорией, и может быть использована для передвижения представителями любой страны.