ВКС объяснили, кто управлял совместным полетом российских и китайских «стратегов»

Бомбардировщики Ту-95МС направляли российские и китайские «летающие радары», сообщил сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Авиагруппа в составе двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и двух китайских стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» осуществила полет по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Действия стратегических бомбардировщиков обеспечивали самолеты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и «Конг-Джинг-2000», – пояснил Кобылаш, передает РИА «Новости».

Ранее он назвал действия южнокорейских пилотов, перехватывавших российские истребители, «воздушным хулиганством».

Во вторник южнокорейские военные заявили, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство страны в районе Японского моря. Российские военные сообщили, что самолеты «выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», а южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

МИД Китая заявил, что зона, которую Южная Корея идентифицировала как собственное воздушное пространство, является международной территорией.