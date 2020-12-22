Москва ответила на санкции ЕС из-за Навального

Россия расширила черный список в ответ на санкции Евросоюза в связи с делом Алексея Навального, в него вошли представители стран-членов ЕС, которые причастны к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках Евросоюза, говорится в комментарии МИД.

«На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве, добавили в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва считает «категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином» Навальным.

«Причем страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС. В обстановке спешки и скрытности Советом ЕС было принято конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву. А под данное решение Совета ЕС произвольно верстались конкретные фамилии», – говорится в сообщении МИДа.

В министерстве подчеркнули, что «недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ».

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.