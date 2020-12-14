Разработчик «Новичка» выдвинул новую версию «отравления» Навального

Блогер Алексей Навальный мог получить признаки отравления после употребления деревенского самогона, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя публикацию британской The Times о «второй попытке отравления» Навального.

«Этилгексилфосфат, который находили немцы или военные, не помню, это вообще-то вещество, которое придает пластикам термические противопожарные свойства. Экстрагирован может быть спиртом..., то есть спирт может из стенок вынимать какие-нибудь вещества. Сельские самогонщики при отсутствии стеклянных бутылей могут использовать пластмассовые. А поскольку держат в них самогон-спирт, то он вполне может попадать клиентам», – цитирует РИА «Новости» Ринка.

При этом детально комментировать публикацию британских СМИ Ринк отказался. «На каждый чих мы будем, на чушь собачью, дергаться? Ну смешно же. Они будут писать что хочешь, а мы должны оправдываться, что ли? Придумывать можно все что угодно, но я на это отвечать не буду», – заявил он.

По его мнению, спустя время зарубежные СМИ придумают новую версию «отравления», чтобы поддерживать интерес читателей.

Ранее политолог Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что «британцы превращают Навального в смешного человека, над бессмертием которого хохочет весь мир». В то же время юрист Илья Ремесло считает, что публикация Times «рассчитана на дегенератов».

Накануне британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске. Также в статье утверждается, что данную информацию спецслужбам Великобритании сообщили их коллеги из Германии.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.