Эксперты оценили данные британских СМИ о второй попытке «отравления» Навального

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13 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

Самуил Карлович Грейг внес важнейший вклад в становление русского флота во времена Екатерины II Николай Аргунов
12 декабря (30 ноября по старому стилю) 1735 года появился на свет Сэмюэл Грейк – будущий российский флотоводец Самуил Карлович Грейг, человек, внесший славные страницы в историю русского оружия. Почему и как он стал подданным Российской империи, патриотом России – и какую роль сыграл в защите Санкт-Петербурга от оккупации Швецией? Подробности...
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Кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России

Молдавия и Украина будут выполнять команды Брюсселя и Вашингтона по Приднестровью gov.md
Украина и Молдавия вместе будут требовать вывода группировки российских войск в Приднестровье и обсуждают сотрудничество в «Крымской платформе». Об этом объявил глава украинского МИД Кулеба в ходе визита к новоизбранному молдавскому президенту. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией, но решения об этом будут принимать не в Киеве и не в Кишиневе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В завершающемся году было много неприятного – с этим кто же спорит? – но минимальное знание отечественной и всемирной истории дает возможность назвать множество годов в прошлом, по сравнению с которыми 2020-й еще очень даже приемлемый. Подробности...

Помидорные войны неприятны, но неизбежны

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва ввела санкции против азербайджанских помидоров и яблок. Некоторые россияне возмущены очередной плодоовощной войной, ведущейся за их счет. Однако они должны вспомнить, в чьих интересах эти конфликты ведутся. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 7 комментариев

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Эксперты оценили данные британских СМИ о второй попытке «отравления» Навального

       13 декабря 2020, 12:46
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «Британцы превращают Навального в смешного человека, над бессмертием которого хохочет весь мир», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя сообщение британской газеты Times о якобы второй попытке «отравления» блогера. В то же время юрист Илья Ремесло считает, что публикация Times «рассчитана на дегенератов».

    «Это уже несерьезно. Вначале была версия, что его отравили в аэропорту. Потом появилась версия с отравлением в гостинице. Далее была информация о том, что его пытались отравить и в аэропорту, и в гостинице. И все это писали якобы авторитетные западные СМИ. Теперь оказывается, что была еще одна попытка отравления – и опять неудачная», – сказал член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло.

    «Получается, что Навальный – очень везучий человек. Частичка «Новичка» способна убить несколько десятков человек, а Навального не берет. При этом якобы российские спецслужбы, находясь на своей территории, ничего с ним не смогли сделать и даже номер в гостинице не зачистили. Думаю, подобные публикации рассчитаны на дегенератов», – сказал собеседник.

    В то же время профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев считает, что «британцы превращают Навального в смешного человека, над бессмертием которого хохочет весь мир».

    «Также весь мир смеется над тем, что очень страшная и опасная русская разведка с двух попыток не смогла отравить человека смертоносным оружием в виде «Новичка», – иронизирует эксперт. – Но как мне кажется, план британцев заключается лишь в том, чтобы медийно подпитывать инцидент с Навальным в угоду своим политическим интересам», – заключил Матвейчев.  

    Ранее британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске. Также в статье утверждается, что данную информацию спецслужбам Великобритании сообщили их коллеги из Германии.

    На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

    Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

    Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, немецкая сторона не предоставляла информацию по ситуации Навальным не только России, но и другим странам Евросоюза. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в четверг заявлял, что на ответ Берлина по ситуации с блогером Алексеем Навальным может уйти от нескольких месяцев до двух лет.


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