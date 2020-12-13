Эксперты оценили данные британских СМИ о второй попытке «отравления» Навального

«Британцы превращают Навального в смешного человека, над бессмертием которого хохочет весь мир», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя сообщение британской газеты Times о якобы второй попытке «отравления» блогера. В то же время юрист Илья Ремесло считает, что публикация Times «рассчитана на дегенератов».

«Это уже несерьезно. Вначале была версия, что его отравили в аэропорту. Потом появилась версия с отравлением в гостинице. Далее была информация о том, что его пытались отравить и в аэропорту, и в гостинице. И все это писали якобы авторитетные западные СМИ. Теперь оказывается, что была еще одна попытка отравления – и опять неудачная», – сказал член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло.

«Получается, что Навальный – очень везучий человек. Частичка «Новичка» способна убить несколько десятков человек, а Навального не берет. При этом якобы российские спецслужбы, находясь на своей территории, ничего с ним не смогли сделать и даже номер в гостинице не зачистили. Думаю, подобные публикации рассчитаны на дегенератов», – сказал собеседник.

В то же время профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев считает, что «британцы превращают Навального в смешного человека, над бессмертием которого хохочет весь мир».

«Также весь мир смеется над тем, что очень страшная и опасная русская разведка с двух попыток не смогла отравить человека смертоносным оружием в виде «Новичка», – иронизирует эксперт. – Но как мне кажется, план британцев заключается лишь в том, чтобы медийно подпитывать инцидент с Навальным в угоду своим политическим интересам», – заключил Матвейчев.

Ранее британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске. Также в статье утверждается, что данную информацию спецслужбам Великобритании сообщили их коллеги из Германии.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, немецкая сторона не предоставляла информацию по ситуации Навальным не только России, но и другим странам Евросоюза. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в четверг заявлял, что на ответ Берлина по ситуации с блогером Алексеем Навальным может уйти от нескольких месяцев до двух лет.