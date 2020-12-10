Посол ФРГ сказал, сколько нужно времени на ответ Москве по Навальному

На ответ Германии по ситуации с блогером Алексеем Навальным может уйти от нескольких месяцев до двух лет, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

По словам дипломата, для ответа на запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи в международном праве требуется много времени, передает РИА «Новости».

«Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет. Такой длительный срок требуется и России, когда она отвечает на запросы о правовой помощи, направляемые немецкой стороной», – сказал посол.

Также он подчеркнул, что Германия не отказывалась отвечать на те четыре запроса о правовой помощи, которые были направлены Россией по делу Навального. «Верно то, что эти запросы были приняты и что федеральное правительство передало их в Федеральное ведомство юстиции. Одновременно германское ведомство юстиции находится в контакте с российскими органами юстиции по различным вопросам, связанным с этим запросом о правовой помощи», – добавил он.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.