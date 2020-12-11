Путин предложил создать приложение для упрощения пересечения границ стран ЕАЭС

Для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть создано специальное мобильное приложение, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Российский лидер отметил, что в рамках ЕАЭС уже осуществляются крупные цифровые проекты, в том числе в сфере транспорта, промышленности, рынка труда. Продвижением цифровых инициатив занимается Евразийский банк развития. По его линии учрежден и специальный фонд, призванный содействовать финансированию новых перспективных проектов в сфере информационной интеграции, напомнил Путин.

«Один из таких проектов предложен в России и подразумевает создание мобильного приложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами ЕврАзЭС (предшествовал ЕАЭС)», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, Путин назвал статус стран-наблюдателей Узбекистана и Кубы важным шагом по укреплению связей ЕАЭС. «Хотел бы отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭС вызывает заинтересованное внимание целого ряда зарубежных государств. Сегодня Высший евразийский экономический совет примет решение о предоставлении Республике Узбекистан... и Республике Куба... – мы предоставляем им статус наблюдателя. Это действительно важный, качественный шаг по укреплению связей Союза с нашими естественными, традиционными партнерами», – сказал Путин.

Он также счел полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС. «Мы нацелены на ограничение нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами предприятий, используя в рамках ЕврАзЭС цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых, напомню, также было инициировано Россией, и (которые) помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории Союза», – сказал Путин.

«Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров. До конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, лекарственных некоторых препаратов, парфюмерии, фотооборудования, автомобильных шин. С 1 января 2021 года предусматривается введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции», – добавил он.