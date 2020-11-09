Байден пообещал восстановить мировое лидерство США в борьбе с пандемией

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о намерении восстановить мировое лидерство Соединенных Штатов, в первую очередь, в борьбе с коронавирусом.

«Мы начинаем с того, что делаем все возможное, чтобы поставить под контроль распространение COVID-19, безопасно возобновить работу частных предприятий, возобновить нашу нормальную жизнь и предать забвению пандемию», – передает ТАСС заявление Байдена.

По его словам, вакцина от COVID-19 не будет доступна широким массам населения еще в течение нескольких месяцев. Он также сообщил, что для США могут настать еще более тяжелые времена, связанные с пандемией.

«Согласно прогнозам, мы можем потерять еще 200 тысяч жизней в ближайшие месяцы до того, как вакцина станет широкодоступна», – приводит слова бывшего вице-президента РИА «Новости».

Кроме того, Байден призвал американцев носить маски независимо от политических предпочтений. По его мнению, массовое ношение масок – это «хорошая отправная точка для объединения нации».

С начала пандемии в Соединенных штатах выявили более 10 млн случаев COVID-19. Число летальных случаев составляет 238 тыс.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Тем времен Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.