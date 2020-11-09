Медведев заявил о необходимости жесткой борьбы с экстремизмом

Теракты на религиозной почве в Европе показали, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с экстремизмом, а также не допускать действий, которые оскорбляют верующих, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые в конечном счете приводят к таким преступлениям», – сказал он на совещании по борьбе с преступностью, говоря о совершенных в последнее время в Европе терактах на религиозной почве, передает ТАСС.

«И, конечно, эти события говорят о том, как важно беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих», – добавил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что системная борьба с распространением экстремистской идеологии и терроризмом крайне важна во всем мире. «Нашей стране эти проблемы хорошо известны. Россия многое сделала и продолжает делать для искоренения экстремизма и терроризма, прилагает все усилия для укрепления диалога представителей самых разных религиозных конфессий, которые живут в нашей стране», – сказал Медведев, добавив, что

Он также отметил, что число выявленных в России с начала 2020 года фактов «сетевого экстремизма» выросло примерно на треть.

«Важно отметить, что злоумышленники не стоят на месте, постоянно совершенствуют методики хищения денежных средств у людей (...) Особенно это касается сетевого криминала», – отметил зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что в условиях пандемии многие граждане и компании продолжают активно вести свою деятельность в цифровом формате. «И по всей вероятности это тенденция, которую не остановить», – добавил он.

Кроме того, зампред Совбеза сообщил, что криминогенная обстановка в России остается стабильной, хотя в системе общественной безопасности еще есть проблемы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что за девять месяцев этого года почти на 14% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

«Самый значительный прирост, в полтора раза, зафиксирован в Красноярском крае, Костромской области и Республике Мордовия. При этом на семь почти с половиной процента снизилась подростковая преступность. За январь-сентябрь раскрыто более 27 тысяч преступлений, совершенных лицами до 18 лет», – добавил Медведев.

На прошлой неделе Москва предложила ЕС помощь в борьбе с терроризмом.

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