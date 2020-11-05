Москва предложила ЕС помощь в борьбе с терроризмом

Российская сторона после терактов в Европе готова помочь европейским партнерам в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы готовы рассмотреть возможность оказания необходимой помощи по линии соответствующих ведомств», – цитирует Захарову РИА «Новости».

По ее словам, Россия несколько лет призывала партнеров консолидировать усилия по борьбе с «этим общим злом».

Также Захарова высказалась на тему роста активности подполья запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» в Сирии. «Вызывает растущую обеспокоенность активизация игиловского подполья в центре и на востоке Сирии, включая подконтрольные курдам Заевфратье. Поступает информация об участившихся нападениях террористов на позиции сирийских военных и курдских отрядов», – приводит слова Захаровой Twitter МИД.

В понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*).

По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из них был ликвидирован. Спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается.

29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Одной из жертв – 70-летнему пенсионеру – нападавший отрезал голову. Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение «исламофашизмом».

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.