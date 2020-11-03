Квартиру застреленного террориста в Вене обыскали, взорвав дверь

Квартиру совершившего теракт в Вене злоумышленника обыскали, взорвав дверь, сообщают австрийские СМИ.

Начальник полиции Вены Герхард Пюрстль сообщил на пресс-конференции, что террорист был нейтрализован в 20.09 (22.09 мск), передает Австрийская телерадиовещательная корпорация (ORF).

Генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф сообщил, что квартиру преступника вскрыли с помощью взрывчатки и обыскали.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, также участвовавший в пресс-конференции, не стал отвечать на вопрос о том, мог ли взрыв, зафиксированный очевидцами ночью в Зиммеринге (один из районов Вены – прим. ВЗГЛЯД), быть связан со вскрытием квартиры.

Кроме того, сообщается о задержании после теракта в Вене нескольких человек. Нехаммер не стал комментировать вопросы о том, были ли люди в квартире злоумышленника.

Ранее министр заявил, что Австрия подверглась «явной террористической атаке». По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу.

Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек, четыре человека погибли. Полиция уточнила, что в результате погибли трое мирных граждан. Нападавший был ликвидирован.

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму c соболезнованиями после стрельбы в Вене.