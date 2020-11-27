В Молдавии ввели режим ЧП из-за COVID-19

Власти Молдавии решили ввести режим чрезвычайного положения в связи с COVID-19. Закрываются ночные клубы, бары, театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

C 28 ноября в Молдавии будет прекращена работа ночных клубов, дискотек и караоке-баров. С 30 ноября заведениям общественного питания будет запрещено работать с 22.00 до 07.00 (23.00 – 8.00 мск). Власти временно запрещают проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады с присутствием людей. Также прекращают работу театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.

В то же время государственные и частные учреждения установят особый режим работы – для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на работе, должна быть предусмотрена дистанционная работа. Водители, кондукторы и контролеры, а также пассажиры общественного транспорта должны будут носить защитные маски во время поездки. Допускается организация массовых мероприятий с участием не более 50 человек, но при соблюдении санитарно-гигиенических мер.

Режим ЧП в области общественного здравоохранения в республике действовал до 1 октября, затем было принято решение, что в каждой административно-территориальной единице местные власти будут самостоятельно принимать решение по мерам борьбы с коронавирусом.

Детский фонд при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил, что будущее целого поколения под угрозой из-за пандемии COVID-19, которая повлияла на образование, питание и здоровье.