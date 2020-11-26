Погребинский объяснил призыв Авакова к жесткому локдауну

«В случае введения полного локдауна Аваков станет фактическим главой государства и сможет сам решать, кого наказывать, а кого прощать», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости введения жесткого карантина в стране.

«Аваков занимает столь жесткую позицию, потому что в случае локдауна контроль за соблюдением ограничительных мер будет поручен именно ему. Так он станет фактическим главой государства и сможет сам решать, кого наказывать, а кого прощать», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению Погребинского, для местных властей «введение полного локдауна означает крах малого и среднего бизнеса». «Народ возмущен этим, и мэры не могут решиться даже на полумеры. Они должны учитывать общественное мнение, так как именно общество в итоге решит, выбирать их в дальнейшем или нет», – объяснил собеседник.

«Более того, местная власть из собственных бюджетов платит за образование и здравоохранение, и в случае нехватки денег ей придется за это отвечать. А так как центральная власть в Киеве очень слаба, мэры могут спокойно ее игнорировать, не опасаясь серьезных санкций», – заключил Погребинский.

В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести в стране жесткий карантин. «Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три–четыре недели», – отметил Аваков в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, правительство Украины занимается этим вопросом и будет рассматривать в ближайшие дни.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готовится ко всем возможным сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, в том числе к ухудшению положения в период новогодних праздников.

До этого правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».

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