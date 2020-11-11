На Украине ввели «карантин выходного дня»

Правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября.

«Экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения, которые предусматривают внедрение так называемого «карантина выходного дня», – передает РИА «Новости» слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На выходных в стране разрешено работать общественному транспорту, продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение в стране жесткого карантина по выходным.

Коронавирусом также заболел президент Украины Владимир Зеленский. Газета ВЗГЛЯД сообщала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.