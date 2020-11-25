Украинские власти допустили ужесточение карантина в новогодние праздники

Киев готовится ко всем возможным сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, в том числе к ухудшению положения в период новогодних праздников, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности и к возможному введению карантина на зимние праздники», – отметил он, передает ТАСС.

Ранее правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».

Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Как отметил Шмыгаль, местные власти не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране «карантина выходного дня», однако призвал усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.