Зеленский поддержал «карантин выходного дня» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране «карантина выходного дня», однако призвал усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.

«Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми – это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.

На Украине ввели «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Так, на выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Как заявил мэр украинского Львова Андрей Садовой, горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении «карантина выходного дня».

При этом власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, местные власти не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. По данным пресс-службы президента Украины, «карантин выходного дня» уменьшил контакты и передвижение граждан в субботу на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.

При этом сообщается, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки людей и бизнеса, которые потеряли часть доходов из-за «карантина выходного дня». В частности, власти признают такой карантин форс-мажором, что поможет предпринимателям разрешить вопросы с арендой и других обязательств. Также в стране действуют кредитные каникулы по некоторым кредитным программам.

Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».