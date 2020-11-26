Аваков призвал ввести на Украине жесткий карантин

Украина должна как можно скорее ввести жесткий карантин сроком не менее трех недель, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три–четыре недели», – отметил Аваков в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, правительство Украины занимается этим вопросом и будет рассматривать в ближайшие дни.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готовится ко всем возможным сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, в том числе к ухудшению положения в период новогодних праздников.

До этого правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».