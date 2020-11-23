ВОЗ озвучила новую версию по «нулевому» пациенту с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения не может дать ответ на вопрос о том, где и как произошел первый случай заражения COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Надо сказать, что таких нулевых случаев может быть несколько – это может быть человек, но это может быть еще и животное, – отметил он. – Мы также не исключаем, что у этого вируса есть промежуточный «хозяин». Но сейчас все это еще очень сложно установить», – цитирует ТАСС Райана.

Он также отметил, что очень важно обнаружить, каким образом вирус прорвал барьер между животным и человеком.

«Если вирус присутствует среди животных, то мы можем столкнуться с дальнейшими заражениями. Совсем недавно мы уже наблюдали такую проблему, когда вирус начал передаваться от норок к человеку», – сказал специалист.

По его словам, практика показывает, что всегда есть первый случай. «Эти поиски необходимо начать в китайском городе Ухань и уже потом действовать в соответствии с ситуацией», – добавил Райан. В этом контексте он напомнил, что в ВОЗ уже сформирована международная группа экспертов, которая в настоящее время дистанционно общается с китайскими коллегами и должна отправиться на место. «Мы надеемся на открытость китайских властей и плодотворное сотрудничество с ними», – подчеркнул эксперт.

Ранее ВОЗ предупредила о возможном росте устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии COVID-19.